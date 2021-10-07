Токио, 7 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В столичном регионе Японии, где ранее произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, насчитывается не менее пяти пострадавших, сообщает 7 октября телеканал NHK.

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При этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно рассказал, что «сейчас поступают многочисленные звонки в экстренные службы, в основном, в регионе Канто», где расположен город Токио и ближайшие к нему префектуры.

По его словам, сбор и анализ информации о пострадавших и разрушениях далёк от финальной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1.