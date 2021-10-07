Москва, 7 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. ИА REGNUM направило в ООО «Яндекс.Такси» официальный запрос о том, что информационному агентству стало известно, что ООО «Яндекс.Такси» распространило сведения о начале сотрудничества с АО «Тинькофф банк» по новому проекту моментальных выплат. Предложение о подключении к банку появилось также в интерфейсах партнёров ООО «Яндекс.Такси». В связи с этим ИА REGNUM попросило ответить на следующие вопросы:

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

1) Что это за проект «моментальных выплат» и какую ценность он несёт?

2) Кто является отправителем и получателем денежных средств в рамках этого проекта?

3) Могут ли воспользоваться данным проектом самозанятые, являющиеся плательщиками налога на профессиональных доход, выбравшие для взаимодействия с ФНС ООО «Яндекс.Такси» как электронную площадку?

4) Кто является налоговым агентом по данным выплатам и на ком лежит обязанность по исчислению и удержанию страховых взносов?