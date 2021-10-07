В Смоленской области за сутки выявлены 225 новых носителей коронавируса
Смоленск, 7 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Смоленской области 7 октября подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Zdrav.tomsk.ru
Коронавирус
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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 448 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 45 тыс. 204 пациента, в том числе 101 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 1768 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.