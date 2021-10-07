Вашингтон, 7 октября 2021, 18:45 — REGNUM Сделка между лидером меньшинства Митчем Макконнеллом и лидером большинства Чаком Шумером предусматривает увеличение потолка госдолга США на $480 млрд, сообщает 7 октября CNN.
Именно столько потребуется Министерству финансов до 3 декабря.
Ранее лидер демократического большинства в СенатеЧак Шумеробъявил о достижении двухпартийного соглашения о краткосрочном повышении потолка госдолга США.
Как сообщалоИА REGNUM, в Конгрессе США разразился невиданный кризис. Парламент не смог договориться об очередном, 79-м повышении предела госдолга Соединённых Штатов из-за раскола в стане демократов, которые владеют большинством в обеих палатах.