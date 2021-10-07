Вашингтон, 17 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, мультимиллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск с нетерпением ожидает демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которую разрабатывает госкорпорация «Роскосмос». Он написал об этом 17 апреля в соцсети Х.

«Пусть продемонстрируют», — написал Маск.

Бизнесмен таким образом прокомментировал сообщение журналиста Эрика Бергера, написавшего, что «Роскосмос» представил данные о перспективной ракете «Амур-СПГ», которую, возможно, можно будет использовать 50 или даже более 100 раз.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля заместитель председателя правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый пуск многоразовой ракеты-носителя запланирован на 2030 год. Он уточнил, что разработкой новой ракеты занимается самарский Ракетно-космический центр «Прогресс».

Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» 1 апреля с третьей попытки успешно стартовала с космодрома Восточный. Позднее в этот же день разгонный блок «Орион» вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в феврале рассказал, что Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса, способной стартовать не только с космодрома. Он подчеркнул, что для этой ракеты, как и для «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование.