Жители Вологодчины завалили ЦУР вопросами о QR-кодах
Вологда, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Жители Вологодской области за два дня направили в ЦУР свыше 1500 вопросов о введении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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Сегодня, 7 октября, на один из самых популярных вопросов — об оказании медпомощи — в ходе прямой линии ответил глава областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков.
В случае плановой госпитализации взрослому медики откажут, если пациент не привит от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 октября на Вологодчине посещать медучреждения можно только по QR-кодам — сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном ковиде.