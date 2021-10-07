Вологда, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Жители Вологодской области за два дня направили в ЦУР свыше 1500 вопросов о введении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Сегодня, 7 октября, на один из самых популярных вопросов — об оказании медпомощи — в ходе прямой линии ответил глава областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

«С сегодняшнего дня, 7 октября, приемы проводятся только с предоставлением QR-кода. Речь идет о плановой медпомощи. Медицинская помощь в неотложной, экстренной форме будет оказываться, как и раньше, без дополнительных ограничений. По такому же принципу будет оказываться вся медицинская помощь, которая не может быть отсрочена», — Бутаков.

В случае плановой госпитализации взрослому медики откажут, если пациент не привит от COVID-19.

«В таком случае мы рекомендуем сделать прививку, получить QR-код и обратиться к врачу. Либо следует перенести плановую операцию и дождаться отмены ограничений. Важно этот вопрос детально обсудить с лечащим врачом, который определит, можно ли перенести операцию, или она относится к категории неотложных», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 октября на Вологодчине посещать медучреждения можно только по QR-кодам — сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном ковиде.