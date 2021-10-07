Екатеринбург, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В двух школах Екатеринбурга установят «умные» камеры наблюдения, которые смогут следить за учениками. Об этом пишут местные СМИ.

(сс) ColiN00B Нейросеть

По данным издания Ura.ru, в инновационной разработке системы умного видеонаблюдения настроят сценарии для предупреждения различных экстренных ситуаций. Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков рассказал журналистам, что в программу внесут характерные звуки (разбитого стекла, передёргивания затвора, угрожающие слова и иные, а камеры начнут распознавать угрожающие жесты и резкие движения, наличие оружия в руках и т. д.

«При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования» — пояснил изданию Ладейщиков. И добавил, что подключение компьютера и нейросетей к аналитике происходящего является перспективным направлением, обеспечивающим снижение уровня опасности.