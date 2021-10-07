Воронеж, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Воронежской области 7 октября подтверждено 604 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 137 тыс. 460 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 113 тыс. 168 пациентов, в том числе 339 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 4507 человек. 15 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.