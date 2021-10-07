Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Биологическая деятельность военных США и их сателлитов в более чем 200 лабораториях за пределами территории Соединенных Штатов несет серьезные угрозы для безопасности России и Китая, заявил 7 октября заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Китайский дипломат зачитал совместное заявлении Москвы и Пекина на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения.

При этом Гэн Шуан пояснил, что это заявление направлено на укрепления конвенции о биологическом оружии.

В заявлении подчеркивается, что биолаборатории США ведут абсолютно непрозрачную деятельность, вызывая обеспокоенность и вопросы об их соответствии Конвенции о биологическом оружии.

«Россия и Китай отмечают военную биологическую активность США и их союзников за пределами своей территории. Более 200 американских биолабораторий расположены за пределами территории США и действуют непрозрачным, нетранспарентным образом и вызывают серьезную обеспокоенность и вопросы у международного сообщества о том, соответствует ли это Конвенции о биологическом оружии», — указано в совместном заявлении России и Китая.

В документе подчеркивается, что и Россия, и Китай «разделяют мнение, что такая деятельность представляет серьезные риски для национальной безопасности РФ и Китая и пагубна для безопасности соответствующих регионов».