Москва, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Участники TikTok-дома PopStar House записали песню-поздравление президенту РФ Владимиру Путину, а также клип на эту композицию. Ролик доступен на YouTube-канале PopStar House с 7 октября.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

«Владимир Путин повзрослел, но с виду он помолодел. Под громкий бит и мощный бас с любовью поздравляем Вас», — поют тиктокеры в припеве. «Мы решили достучаться до нашего президента… но самый главный нюанс — это же нереально, думали мы… Но в голову пришла гениальная идея и мы решили сделать поздравление к его Дню Рождения», — объяснили причину записи трека и ролика участники PopStar House.

ИА REGNUM напоминает, что 7октября Владимир Путин празднует свой день рождения. В 2021 году ему исполнилось 69 лет.