Турин, Италия, 7 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. 7 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» сборная Бельгии в матче полуфинала Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com k.mbappe Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе

В матче, вероятнее всего, не сможет принять участие 25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяль, получивший повреждение в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Эвертоном» (1:1).

В последний раз сборные Франции и Бельгии играли между собой 10 июля 2018 года в матче полуфинала Чемпионата Мира 2018. Тот матч завершился минимальной победой «трехцветных» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте встречи забил Самуэль Умтити после передачи Антуана Гризманна.

Вчера, 6 октября, сборная Испании со счетом 2:1 обыграла сборную Италии в матче первого полуфинала Лиги Наций.