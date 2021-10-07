Москва, 7 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. ИА REGNUM направило в АО «Тинькофф банк» запрос о том, что информационному агентству стало известно, что ООО «Яндекс.Такси» публично сообщило общественно важную информацию о начале сотрудничества с АО «Тинькофф банк» по новому проекту «моментальных выплат». Предложение о подключении к банку появилось также в интерфейсах партнёров ООО «Яндекс.Такси». В связи с этим ИА REGNUM просило предоставить информацию и получило следующие ответы:

«Яндекс.Пробки»

1) В чем заключается ценность проекта «моментальных выплат» и какое значение имеет проект для пользователей?

«Cервис моментальных выплат для таксопарков от Тинькофф автоматизирует процесс выплат водителям: помогает в разы сократить время на выставление платежных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию таксопарка. С помощью сервиса водители могут выбрать удобный период получения выплат — ежедневно или ежемесячно. Сервис обрабатывает заявки от водителей в течение одной минуты после их оформления. При этом на скорость выплаты не влияет ни количество водителей в штате таксопарка, ни количество заявок от них. Даже если водители запрашивают оплату по каждой поездке, а число заявок превышает несколько тысяч в день, выплаты будут мгновенными. Использование сервиса моментальных выплат от Тинькофф является конкурентным преимуществом для таксопарков при поиске новых водителей».

2) Кто является отправителем и получателем денежных средств в рамках этого проекта?

«Отправителем является таксопарк, а получателем — водитель».

3) Могут ли воспользоваться данным проектом самозанятые, являющиеся плательщиками налога на профессиональных доход, выбравшие для взаимодействия с ФНС ООО «Яндекс.Такси» как электронную площадку?

«С помощью сервиса моментальных выплат самозанятые водители могут получать выплаты на карту».

4) Кто является налоговым агентом по данным выплатам и на ком лежит обязанность по исчислению и удержанию страховых взносов?

«Это зависит от договорных отношений между таксопарком и водителем. Банк в данном случае не является налоговым агентом».