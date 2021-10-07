Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Сети появился тизер-трейлер мероприятия DC FanDome, посвящённого проектам издательства комиксов DC Comics. Ролик опубликовали 7 октября на YouTube-канале компании Warner Bros.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

В трейлере показаны фрагменты из крупнейших будущих проектов DC: фильмов, телесериалов, мультфильмов и видеоигр. В съёмках тизера приняли участие известные актёры — например, Дуэйн Джонсон и Роберт Паттинсон.

Добавим, что проведение DC FanDome запланировано на 16 октября 2021 года. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.