Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Прививку от коронавируса сделали уже 39% жителей Нижегородской области, а от гриппа — 20%. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова, предаёт Роспотребнадзор сегодня, 7 октября.

Олег Богатырёв Вакцинация

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По её словам, в Нижегородскую область поступило в общей сложности 1,5 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции и 1,2 млн доз вакцин от гриппа.

Также Садыкова отметила, что несмотря на отсутствие роста заболеваемости гриппом, в регионе продолжается активная кампания по вакцинации нижегородцев против этой болезни.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 621 новый случай заражения коронавирусом. Всего же с момента объявления пандемии в регионе зафиксировано свыше 173,8 тысячи заболевших COVID-19.

Также стало известно о том, что за минувшие сутки 31 нижегородец скончался от коронавируса. А за всё время пандемии жертвами этой болезни стали 6 832 жителя Нижегородской области.