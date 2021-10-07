Балахна, Нижегородская область, 7 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Балахнинский районный суд вынес обвинительный приговор по делу бывших депутатов — братьев Глушковых. Об этом сообщили в Нижегородском областном управлении Следственного комитета сегодня, 7 октября.

George Hodan Суд

Экс-депутата регионального парламента Александра Глушкова приговорили к 11 годам лишения свободы, а экс-депутата Балахнинского земского собрания Владимира Глушкова — к 9 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Также суд обязал их выплатить штраф в размере 100,5 млн рублей.

Гособвинению удалось доказать, что в период с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе с первым заместителем главы администрации Балахнинского района Еленой Бутусовой и другими подельниками подделали документы, чтобы затем под видом реконструкции автостанции в Балахне построить торговый центр и приобрести по заниженной стоимости участок и здания, на которых он был возведён.

Также в 2016 году подсудимые склонили главу Балахнинского района к незаконному предоставлению частному лицу земельного участка, на котором располагался городской сквер. Там они тоже планировали построить торговый центр.

А в 2015 году Александр Глушков получил взятку в виде двух однокомнатных квартир стоимостью в 2 млн рублей за содействие директору стройфирм в решении вопроса о строительстве многоквартирного дома в Балахне. Его брат стал посредником при передаче «вознаграждения».