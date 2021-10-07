Москва, 7 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Минпромторг не видит предпосылок для резкого роста цен на какие-либо продукты питания в России. Об этом заявил 7 сентября статс-секретарь, замруководителя ведомства Виктор Евтухов.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

«На сегодняшний день мы не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», — сказал он журналистам в кулуарах форума Ecomference Rupost Retail Week.

Евтухов отметил, что наблюдаемый сегодня рост цен на огурцы и помидоры является сезонным. Ситуацию по остальным категориям товаров, о повышении цен на которые производители начали информировать торговые сети, Минпромторг будет анализировать совместно с Минсельхозом, добавил он.

Представитель Минпромторга также заявил, что ведомство пока не видит необходимости в заключении новых соглашения о стабилизации цен на продовольствие в России.