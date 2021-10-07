Москва, 7 октября 2021, 18:17 — REGNUM Не стоит заигрываться, — об этом заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к британским официальным властям.
В беседе с журналистами российский дипломат, комментируя угрозы британского министра обороны Бена Уоллеса осуществлять кибератаки против враждебных государств, пытающихся навредить британцам, Захарова сказала:
Она напомнила, что в странах НАТО людей приучают к мысли о «враждебности России» и о том, что нужно наращивать наступательные вооружения и в информационном, и в киберпространстве.
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