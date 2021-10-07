Дортмунд, Германия, 7 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Руководство дортмундской «Боруссии» готово предложить 21-летнему таранному форварду сборной Норвегии Эрлингу Холанду контракт, по которому футболист будет получить 15 миллионов евро в год. На данный момент нападающий получает 8 миллионов евро за сезон.

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Ранее сообщалось, что агент Холанда Мино Райола ищет своему клиенту подходящую команду, где футболист будет получать 40−50 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в пяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На данный момент норвежец является лучшим бомбардиром чемпионата.

Холанд перешел в «Боруссию» в января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро. Контракт Холанда со «шмелями» рассчитан до середины 2024 года.