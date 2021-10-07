Сан-Матео, США, 7 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Игровая консоль PlayStation 5 получила новое обновление прошивки. Об этом 7 октября сообщает портал Push Square.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Обновление весит чуть больше 900 МБ. Согласно официальному описанию, оно «увеличивает производительность системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская компания Caviar выпустила эксклюзивную версию консоли PlayStation 5. Её корпус выполнен из 18-каратного золота.