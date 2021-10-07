Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В разгар пандемии коронавируса мошенники придумали новые схемы обмана, при помощи которых выманивают деньги у доверчивых жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 7 октября.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Злоумышленники предлагают пожилым людям проверить допустимое расстояние, на которое они могут отойти от дома. При этом воспользоваться «сервисом» можно только после ввода номера, срока действия и CVC-кода банковской карты.

Телефонные аферисты запустили от имени Всемирного банка, Международного валютного фонда или благотворительных организаций рассылку с просьбой «сделать небольшое пожертвование на борьбу с COVID-19». Для этого гражданам предлагают ввести все данные их банковских карт.

Еще одним видом мошенничества, который вновь набирает популярность у преступников, стал «экспресс-тест на коронавирус». Мошенники звонят гражданам под видом «сотрудников минздрава» и сообщают о том, что те могут быть заражены коронавирусом. После этого, сославшись на обязательный платный анализ, они требуют перевести им на счёт или на телефон деньги за «предстоящий ПЦР-тест».