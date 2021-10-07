Тамбов, 7 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области 7 октября подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 350 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 882 пациента, в том числе 178 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 943 человека. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.