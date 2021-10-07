Москва, 7 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. 7 октября агент 32-летнего польского флангового атакующего защитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил, что футболист восстановился от травмы и будет готов сыграть в ближайшем матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Егорычев и Мацей Рыбус

В текущем сезоне Мацей Рыбус принял участие в семи матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Рыбус перешел в «Локомотив» 19 июля 2017 года из «Лиона» за 1,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского защитника, по оценкам портала transfermarkt,составляет 2 миллиона евро.

16 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» московский «Локомотив» в матче одиннадцатого тура РПЛ сыграет с «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.