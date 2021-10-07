Курган, 7 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Кургане выстроить более эффективную схему движения автобусных маршрутов и оценить возможность введения регулируемого тарифа поможет исследование пассажиропотока. Об этом заявили мэр столицы Зауралья Елена Ситникова и замгубернатора Курганской области Владимир Архипов на пресс-конференции.

(сс) Dan Автобус

Исследование проведут за счёт средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в Кургане резко на некоторых маршрутах подорожала оплата проезда в общественном транспорте — до 33 рублей. Перевозчики считают, что снизить стоимость может лишь переход на регулируемые тарифы. Пока что тарифы в Кургане нерегулируемые, транспортникам приходится с билетов платить НДС, а также оплачивать остальные расходы. И это во времена тотального повышения цен практически на всё.

«Перевозчики говорят, что они несут затраты, но ни один не предоставил расчёты, подтверждающие, что они, якобы, работают себе в убыток и есть реальная необходимость в повышении стоимости проезда. Мы эти документы запросили и проверим их совместно с областным департаментом государственного регулирования цен и тарифов», — отметила Елена Ситникова.

Кроме того, повысить прозрачность работы перевозчиков поможет повсеместное внедрение электронных платежей, заметила мэр Кургана.