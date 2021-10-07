Мидлтон, США, 7 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Разработчики из Raven Software подтвердили, что в седьмом сезоне Call of Duty: Warzone геймеров ждёт совершенно новая игровая карта. Об этом 7 октября сообщает портал Charlie Intel.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

По данным портала, в седьмом сезоне геймеров ожидает карта тропического острова в Тихом океане. С её появлением в игру впервые добавят тропический ландшафт.

Добавим, что актуальная игровая карта в Call of Duty: Warzone называется Верданск. По сюжету, это крупный город в вымышленной стране Кастовии.