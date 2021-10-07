Владимир, 7 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области 7 октября подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 55 тыс. 812 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 606 пациентов, в том числе 138 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2009 человек. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.