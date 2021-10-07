Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Блогера Илью Мэддисона задержала полиция Санкт-Петербурга. Об этом 7 октября сообщает «Пятый канал».

Скриншот с YouTube Блогер Илья Мэддисон

По данным СМИ, блогер устроил на вокзале пьяный дебош. По словам самого Мэддисона, инцидент произошёл после того, как он пришел поддержать на суде блогера Юрия Хованского, арест которого продлили до 8 ноября 2021 года по статье об оправдании терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) приехал к зданию Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Там же находились блогер Илья Мэддисон и бывший ведущий шоу Versus Battle Александр Тимарцев (известен как Ресторатор).