Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Первая база гиперзвуковых ракет США Dark Eagle, возможно, появится на территории штата Вашингтон, сообщает служба Пентагона по распространению фото‑ и видеоматериалов.

Ученый Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США

В опубликованном 5 октября материале, Пентагон разместил фотографии привезенного «оборудования для гиперзвуковых ракет большой дальности», указав, что снимки были сделаны на базе Льюс-Маккорд в штате Вашингтон.

На фото были изображены трейлеры прототипов пусковых установок, тягачи и «другие важные компоненты комплексов», хотя самих американских гиперзвуковых ракет еще не существует в природе.

При этом было отмечено, что церемония в честь прибытия оборудования Dark Eagle пройдет 7 октября.

На сегодняшний день известно, что Пентагон надеется начать испытательные пуски прототипа управляемой гиперзвуковой ракеты в 2022 финансовом году, а поставить это оружие на боевое дежурство — в 2023 финансовом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в США заявили о строительстве завода по выпуску гиперзвуковых ракет, при том, что первое удачное испытание узлов и материалов прототипа таких ракет состоялось лишь несколько дней назад, в сентябре.

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