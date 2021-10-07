Москва, 7 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Россия потеряла Армению еще тогда, когда сделал ставку на политиков типа СержаСаргсяна. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Armtimes.com Серж Саргсян

«Потеря Армении Россией произошла не в ходе Карабахской войны, а значительно раньше, когда были сделаны ставки на непопулярных в народе, очень неэффективных, вызывающих у всех раздражение лидеров типа Саргсяна. Когда была сделана ставка на стабильность и стабильные отношения с понятным лидером, тогда Армения уже была проиграна», — заявил эксперт.

«Еще до Пашиняна Армения уже была проиграна. Как и Украина в случае с Януковичем, как и Белоруссия в случае с Лукашенко. Одним словом — когда Россия делает ставку на непопулярного в народе, старого, всех раздражающего лидера, который однозначно уйдет, и, возможно, насильственным путем, то вместе с этим лидером уходит и Россия из региона», — констатировал эксперт.

«В этом смысле Армения проиграна уже давно», — отметил Димитриев.

«Введение российских миротворцев в Карабах как-то этот процесс (ухода России из региона) затянет, но не обратит вспять», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи состоялись переговоры президентов Турции и России. Одной из тем в повестке для обсуждения лидерами значится ситуация в Закавказье.