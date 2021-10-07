Лондон, 7 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. 7 октября 29-летний английский полузащитник Джек Уилшир, на данным момент являющийся свободным агентом, приступил к тренировкам в лондонском «Арсенале». Главный тренер «канониров» Микель Артета разрешил футболисту тренироваться на базе клуба, чтобы поддерживать физическую форму. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Арсенал»

В прошлом сезоне Джек Уилшир, выступая за «Борнмут», принял участие в пятнадцати матчах Чемпионшипа, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Уилшир находится в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года после истечения сроков контракта с «Борнмутом». За «Арсенал» англичанин выступал в период с 2009 по 2018 годы.