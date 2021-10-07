Москва, , 18:01 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил втянуть себя в провокационные действия, изобразив Крым украинским на карте стран-участниц чемпионата Европы — 2024, заявила 7 октября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Плохой игрок Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР

Назвав УЕФА уважаемой организацией, которой не следовало бы «позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола», Захарова добавила:

«А то, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 октября, УЕФА обнародовала карту ЧЕ-2024, на которой Украина была изображена с территорией Крыма — российского региона.

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