Гилфорд, Великобритания, 7 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Студия Supermassive Games представила новый трейлер видеоигры The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Его опубликовали 7 октября на YouTube-канале издательства Bandai Namco.

Геймер

Новый трейлер посвящён центральным персонажам проекта. Роль одной из героинь в игре исполнила американская актриса Эшли Тисдейл.

House of Ashes расскажет о группе солдат, оказавшейся в древнем шумерском храме глубоко под землей. Вскоре оказывается, что в руинах обитают таинственные плотоядные существа, которые открывают охоту на главных героев.