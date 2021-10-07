Архангельск, 7 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 311 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Среди новых заболевших — 104 архангелогородца, 40 жителей Котласа, 38 северодвинцев. Случаи заболевания выявлены также в Онежском, Пинежском, Мезенском, Вельском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор ввел личную ответственность за ход ковид-вакцинации в регионе.