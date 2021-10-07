Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Молочный завод ГК «Лосево», базирующийся в одноименном поселке в Приозерском районе Ленинградской области, приостановил работу до начала следующей недели. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе компании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Пользователи продукции завода обратились через социальные сети к компании. Жители Петербурга пожаловались, что не могут с начала октября посетить фирменные магазины компании и приобрести там молочную продукцию. На что в компании ответили, что закрытие временное, до конца текущей недели. Оно связано с «приостановкой производства на заводе».

Как пояснил «Интерфаксу» генеральный директор ООО «СХП Лосево» (входит в ГК «Лосево») Эльдар Беглов, в этом году компания запустила масштабный процесс реорганизации. В частности, ГК «Лосево» отказалась от переработки собственного сырья и перешла к его закупке у фермеров-партнеров.

По данным картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, производство на заводе «Лосево» было прекращено после того, как суд встал на строну истца ООО «ЦентрПлемя», которое с августа текущего года требовало признать ответчика — ООО «СХП Лосево» — банкротом. Оно задолжало заявителю 3 млн рублей. Кроме того, согласно данным той же картотеки, в течение 2021 года в отношении ООО поступило 22 арбитражных иска на общую сумму 167 млн рублей.

В группу компаний «Лосево» входят: 7500 га земли, две фермы и теплично-парниковый комплекс. А также молочный завод по производству сыров, кисломолочной и молочной продукции с короткими сроками хранения и цех по производству кулинарии, полуфабрикатов и кондитерских изделий ‑ и собственная сеть фирменных магазинов.