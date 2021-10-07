Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Вакцина компании Pfizer для детей от 5 до 11 лет может быть готова уже в ноябре при условии, что ее одобрят федеральные регулирующие органы здравоохранения, заявил 7 октября ответственный в администрации Белого дома за координацию борьбы с пандемией COVID-19Джеффри Зиентс.

Норман Роквелл. Перед уколом. 1958

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Заявку на одобрение вакцины рассмотрит в конце октября Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. После последуют рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, сказал Зиентс.

«Мы готовы. У нас есть запасы. Мы работаем со штатами над созданием удобных мест для вакцинации родителей и детей, включая кабинеты педиатров и общественные места», — сказал чиновник.

На вопрос, считает ли он, что вакцинация может начаться в конце ноября, Зиентс ответил: «Все зависит от научных процессов FDA и CDC, но да, это возможно».

Ранее стало известно, что вакцина Pfizer защищает от COVID-19 два месяца. После этого иммунитет ослабевает.