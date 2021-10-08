Москва, , 09:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил изменение структуры нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Структура Думы будет отличаться от структуры предыдущей. Поправки к Конституции предопределили те решения, которые мы будем обсуждать. У парламента новые полномочия, а значит и ответственность выше», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что при назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты.

«Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство», — говорит он.

Со сменой структуры, по его словам, «возрастает контроль, в том числе и за правоприменительной практикой».

Комментируя появление в Госдуме еще одной партии — «Новые люди», Володин отметил, что «приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной, но эта сложность позволит избежать ошибок».

"Решения будут приниматься более сбалансированно», — сказал он.

В Госдуме VIII созыва увеличится число комитетов — с 26 до 32. Половину из них возглавят парламентарии от «Единой России».

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