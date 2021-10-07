Москва, 7 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Студия «Союзмультфильм» провела предпоказ мультсериала под названием «Крутиксы». Информация об этом появилась в сообществе компании «ВКонтакте» 7 октября.

«Союзмультфильм»

В работе над анимационным сериалом принял участие стриминговый сервис Okko — проект снят по мотивам серии комиксов российского издания BUBBLE Comics. По словам создателей, сериал «рассказывает о невероятных приключениях инопланетного хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос».

Добавим, что проект нацелен на аудиторию в возрасте 6−8 лет. Всего в сериале запланирован выпуск 52 эпизодов, первые шесть из них станут доступны на платформе Okko с 10 октября 2021 года.