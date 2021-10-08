Кострома, 8 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Костромской области медицинские работники судятся с больницами из-за отказов в признании страховыми случаями их заражений коронавирусом на работе. Об этом сообщает Костромской областной суд. На данный момент в суды с подобными претензиями обратились 5 человек.

Rosminzdrav.ru Медик в защитном костюме

В соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» от 6 мая 2020 года врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, заразившимся коронавирусом на рабочем месте, полагается единовременная выплата в размере 69 тысяч рублей. В случае смерти работника его родственники получают 2,7 млн рублей.

Решение о признании случая страховым выносит специально созданная комиссия учреждения, в котором работает медик. Напомним, первое аналогичное дело было рассмотрено Свердловским районным судом. Врач-офтальмолог Костромской областной клинической больницы имени Королева Максим Шашин заболел коронавирусом в ноябре 2020 года. Требования врача о выплате компенсации и морального вреда были удовлетворены.

Аналогичный иск фельдшера скорой помощи накануне рассмотрел Шарьинский районный суд. В октябре 2020 года медик выезжала к больным с вирусной пневмонией, потерей обоняния и длительной высокой температурой. Спустя некоторое время у фельдшера появились первые симптомы заболевания, ПЦР-тест показал положительный результат. Женщина провела на больничном более двух недель. Первоначально комиссия Шарьинской районной больницы посчитала заражение медика служебным и направила документы для назначения выплаты в Фонд социального страхования. Позднее, в феврале 2021 года материалы по заболеванию направили на дорасследование. Комиссия указала, что первый тест пациентов, с которыми контактировала фельдшер, был отрицательным. Второй положительный тест гражданина не приняли во внимание. Суд счёт выводы комиссии неверными и признал ситуацию шарьинки подпадающей под действие указа.

Ещё три подобных дела поступили в Свердловский районный суд Костромы. С претензиями в адрес работодателей обратились медицинские сестры Костромской областной клинической больницы имени Королёва. В одном случае суд отказал в иске, два других дела находятся в стадии рассмотрения.