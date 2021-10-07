Астрахань, 7 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Астраханской области 7 октября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на десять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 60 тыс. 837 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 957 человек.

За весь период 1715 человек скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,07.