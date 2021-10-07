Рейкьявик, 7 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Российская киберспортивная команда Unicorns of Love («Единороги любви») выиграла матч группового этапа на чемпионате мира по League of Legends (LoL). Об этом 7 октября сообщает портал Cybersport.ru.

Leagueoflegends.com League of Legends

Коллектив из России обыграл американскую команду Cloud9 со счётом 1:0. Напомним, что до этого Unicorns of Love проиграли три других матча группового этапа.

Чемпионат мира по многопользовательской игре League of Legends проходит с 5 октября по 6 ноября 2021 года. Соревновательная арена находится в Рейкьявике (Исландия).