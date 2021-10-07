Чебоксары, 7 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев 7 октября поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за внимание к региону. Поздравительный пост появился на официальной странице главы Чувашии в Инстраграм.

Kremlin.ru Владимир Путин и Олег Николаев

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«С днем рождения, Владимир Владимирович! Ваши уникальные личностные и деловые качества, политическая воля и авторитет лежат в основе успехов, которых добилась и добивается сегодня Россия — страна, которую мы во все времена хотим видеть сильной, стабильной и процветающей. От себя лично и от лица жителей Чувашии благодарю Вас за внимание к нашей республике», — написал Олег Николаев.

Владимиру Владимировичу Путину 7 октября 2021 года исполнилось 69 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Мельниченко поздравил Владимира Путина с днем рождения и выразил признательность президенту России за поддержку, которая оказывается Пензенской области.

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