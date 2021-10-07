Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил о достижении двухпартийного соглашения о краткосрочном повышении потолка госдолга США, сообщает 7 октября CNN.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

Потолок госдолга будет поднят до начала декабря. Шумер сказал, что надеется, что политики смогут «закончить это дело» уже сегодня.

«Мы достигли соглашения о повышении потолка долга до начала декабря, и мы надеемся, что сможем сделать это уже сегодня», — сказал он 7 октября, выступая на трибуне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США разразился невиданный кризис. Парламент не смог договориться об очередном, 79-м повышении предела госдолга Соединённых Штатов из-за раскола в стане демократов, которые владеют большинством в обеих палатах.