Москва, 7 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. «Единая Россия» приняла решении о выдвижении кандидатов на посты председателей 16 комитетов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, комитет по государственному строительству и законодательству возглавит Павел Крашенинников; комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров; комитет по экономической политике — Максим Топилин; по промышленности и торговле — Владимир Гутенев; комитет по энергетике — Павел Завальный; комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Евгений Москвичев; по обороне — Андрей Картаполов; комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев; по контролю — Олег Морозов; комитет по охране здоровья — Дмитрий Хубезов; по просвещению — Ольга Казакова; комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин; по культуре — Елена Ямпольская; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева; комитет по молодежной политике — Артем Метелев; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Сергей Пахомов; комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн.

Кроме того, комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы и мандатным вопросам, возглавит Отари Аршба. Комиссию по вопросам депутатской этики — Валентина Терешкова; по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы возглавит Виктор Пинский.

Всего в Госдуме VIII созыва 32 комитета, еще 16 комитетов возглавят представители еще четырех фракций нижней палаты парламента.