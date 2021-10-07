Липецк, 7 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Липецкой области 7 октября подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус шагает по миру

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 54 тыс. 739 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 47 тыс. 819 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 293 — за последние сутки.

За весь период скончались 1733 человека. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.