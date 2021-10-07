Сергиев Посад, Московская область, 7 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Забытым в одном из пассажирских автобусов Подмосковья котятам ищут ответственных хозяев. Об этом 7 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Koleida Котенок

Корзинку с четырьмя котятами пассажир забыл в одном из автобусов «Мострансавто». Необычную находку обнаружил водитель транспортного средства. Инцидент произошел в конце сентября 2021 года, но хозяин пропавших животных не объявился до сих пор.

«Всю неделю малыши жили в диспетчерской. За это время с просьбой вернуть питомцев в компанию никто так и не обратился. Мы решили найти для котят новый дом, так как жить в филиале они не могут. Маленькие постояльцы любят мурчать и внимание», — отметили в «Мострансавто».