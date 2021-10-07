Курск, 7 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Курской области 7 октября зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 59 тыс. 217 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 52 тыс. 970 пациентов, в том числе 158 — за последние сутки.

Скончались 1484 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.