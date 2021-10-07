Москва, 7 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В эфир Первого канала вернётся передача «Закрытый показ». Информация об этом появилась 7 октября на официальном сайте вещателя.

Цитата из видео YouTube-канала @вДудь Александр Гордон

Ведущим программы снова станет журналист и режиссёр Александр Гордон. Добавим, что предыдущий выпуск ток-шоу вышел в 2013 году.

Ранее Александр Гордон обратился к телезрителям в эфире пректа «Док-Ток». Перед началом передачи режиссёр признался в алкогольной зависимости и заверил, что уже попросил помощи у специалистов для избавления от пагубной привычки.