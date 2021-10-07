Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 2020 года
Москва, 7 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов в четверг, 7 октября, опустился ниже 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евро
По состоянию на 17:20 мск, курс евро снижался на 66 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 82,98 рубля.
В последний раз курс европейской валюты находился ниже уровня в 83 рубля в июле 2020 года.
Тем временем доллар подешевел на 58 копеек — до 71,80 рубля.