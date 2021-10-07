Балашиха, Московская область, 7 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 7 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 206 человек. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 111 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 97 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1454 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 7 октября в четырех городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.