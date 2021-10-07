Москва, , 17:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил профессионализм руководства фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

В ходе организационного собрания фракции были приняты решения о назначении главы фракции, его первых заместителях и заместителях руководителя фракции в Госдуме.

Фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит экс-губернатор Дагестана Владимир Васильев, посты первых заместителей руководителя фракции заняли Дмитрий Вяткин (по законопроектной деятельности) и экс-спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (по организационной работе).

Кроме того, посты замглавы фракции заняли Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

Володин отметил опыт Васильева.

«Он — профессиональный и мудрый политик, имеющий опыт работы и главой фракции и руководителя сложного многонационального региона», — сказал спикер Госдумы.

Говоря о первых заместителях Васильева, Володин выразил уверенность в том, что Макаров, который будет отвечать за организационную работу, и которого он знает с 1999 года, «серьезно укрепит фракцию».

По словам Володина, Дмитрий Вяткин — «хороший юрист и опытный депутат».

«Он, безусловно, справится с курированием во фракции законопроектной деятельности», — сказал Володин.

«Андрей Исаев — опытный политик, ведёт больше повестку Думы в целом. Исаев и Вяткин будут хорошо дополнять друг друга в руководстве фракции», — добавил спикер Госдумы.

Макарова я знаю давно, с 1999 года.

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