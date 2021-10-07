Москва, , 17:32 — REGNUM «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Такое решение принято на организационном собрании фракции.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Для ваша поддержка очень важна. И когда мы говорим о Государственной думе — это коллегиальный орган. Невозможно работать в коллегиальном органе, когда ты не чувствуешь поддержки своих товарищей. Мы можем многое сделать только если будем вместе, если будем постоянно вести диалог, только если будем слышать друг друга и создавать возможности для ведения диалога для других политических фракций», — сказал Володин.

Фракция большинства — это огромные возможности, но и это очень большая ответственность, подчеркнул он, отметив, что парламентарии отвечают за развитие политической системы в целом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы предложил президент РФ Владимир Путин. Он отметил роль Володина в консолидации усилий нижней палаты парламента во время пандемии коронавируса.

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